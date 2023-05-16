Подозреваемых в похищении 15-летнего подростка доставили в отдел полиции в Челябинске

0:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Четыре человека были доставлены в отделение полиции Челябинска в рамках расследования после сообщений о похищении 15-летнего подростка. Об этом сообщили в ГУ МВД региона

Фото: REX

Установлены личности четырех участников инцидента. Все они доставлены в Курчатовский отдел полиции для дальнейшего разбирательства, передаёт kursdela.biz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Пропавший юноша был найден около девяти часов вечера в воскресенье, 14 мая. Все обстоятельства происшествия выясняются.

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