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Подозреваемых в похищении 15-летнего подростка доставили в отдел полиции в Челябинске

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Происшествия

Четыре человека были доставлены в отделение полиции Челябинска в рамках расследования после сообщений о похищении 15-летнего подростка. Об этом сообщили в ГУ МВД региона

Подозреваемых в похищении 15-летнего подростка доставили в отдел полиции в Челябинске
Фото: REX

Установлены личности четырех участников инцидента. Все они доставлены в Курчатовский отдел полиции для дальнейшего разбирательства, передаёт kursdela.biz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Пропавший юноша был найден около девяти часов вечера в воскресенье, 14 мая. Все обстоятельства происшествия выясняются.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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