Губернатор Богомаз: система ПВО сбила беспилотник ВСУ в Клинцах Брянской области

Во вторник, 16 мая, в Клинцах Брянской области российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Фото: mil.ru

По словам главы региона Александра Богомаза, речь идёт о беспилотном летательном аппарате (БПЛА) самолётного типа. Он отметил, что жертв и пострадавших в результате ЧП удалось избежать, однако на территории города есть разрушения.

"Повреждён балкон жилого дома", — подчеркнул губернатор в Telegram-канале.

Сотрудники оперативных служб уже выехали на место происшествия.

Ранее сообщалось, что украинский дрон атаковал Клинцовскую нефтебазу. Сброшенный беспилотником снаряд повредил бетонное основание и резервуар для нефтепродуктов. Во время удара никто не пострадал.

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