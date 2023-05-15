"Царьград": ВСУ заманили российских пилотов в ловушку для атаки в Брянской области

ВСУ могли заманить российских пилотов в ловушку при крушении Ми-8 и истребителей Су-34 и Су-35 ВКС России в Брянской области, заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко. По его мнению, работа эта была бы трудоёмкой, но исключать такого сценария нельзя.

Фото: Вадим Савицкий

Как подчеркнул Онуфриенко, российской стороне пора привыкнуть, что украинские националисты "не идиоты".

"Заманить в ловушку какую-то авиагруппу — это большая работа, но это не то, что невозможно сделать, — цитирует "Царьград" военного эксперта. — Пока есть территория, которая нам неподконтрольна, эти инциденты будут продолжаться".

Как подчеркнул Онуфриенко, необходимо помнить, что у ВСУ на вооружении есть ЗРК "Бук", радиус поражения которого составляет более 40 километров.

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