ВСУ могли заманить российских пилотов в ловушку при крушении Ми-8 и истребителей Су-34 и Су-35 ВКС России в Брянской области, заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко. По его мнению, работа эта была бы трудоёмкой, но исключать такого сценария нельзя.
Как подчеркнул Онуфриенко, российской стороне пора привыкнуть, что украинские националисты "не идиоты".
"Заманить в ловушку какую-то авиагруппу — это большая работа, но это не то, что невозможно сделать, — цитирует "Царьград" военного эксперта. — Пока есть территория, которая нам неподконтрольна, эти инциденты будут продолжаться".
Как подчеркнул Онуфриенко, необходимо помнить, что у ВСУ на вооружении есть ЗРК "Бук", радиус поражения которого составляет более 40 километров.
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