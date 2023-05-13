Вертолёт потерпел крушение в Клинцах Брянской области

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Вертолёт загорелся и разбился в городе Клинцы Брянской области. Об этом сообщили в экстренных службах.

"Вертолёт упал в городе Клинцы, по предварительным данным, из-за пожара двигателя", — отмечается в материале ТАСС.

На месте сейчас работают оперативные службы. Обстоятельства падения устанавливаются. На данный момент выясняется информация о пострадавших.

По данным SHOT, перед падением вертолёт долго кружил над городом, затем рухнул рядом с жилыми домами. Очевидцы сообщают, что перед падением слышали хлопок. По словам местных жителей, борт упал на поляну в деревне Муравей рядом с городом.

"Остатки судна в огне, от него почти ничего не осталось. На месте крушения сильный пожар", — сообщает Mash.

Военный эксперт Борис Рожин заявил, что крушение потерпел военно-транспортный вертолёт Ми-8.

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