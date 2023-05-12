Намеревавшегося поджечь военкомат 15-летнего сына участника СВО отправили лечиться в психоневрологический интернат

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В пресс-службе судебной системы Тюменской области сообщили, что несовершеннолетний житель Тобольска, который пытался поджечь местный военкомат, отправлен на лечение в психоневрологический интернат в посёлке Винзили.

Фото: https://bulgartimes.com/wp-content/uploads/2020/02/20693D00-A76A-490A-A3F3-507613644D33.jpeg

По данным nashgorod.ru, до поездки ученик находился под стражей. Правоохранители обвинили его в организации террористического акта, отметили в СМИ. Журналисты добавили, что отцом 15-летнего мальчика является участник военной спецоперации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал различать диверсантов и молодых людей, которые ничего не понимают.

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