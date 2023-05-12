В пресс-службе судебной системы Тюменской области сообщили, что несовершеннолетний житель Тобольска, который пытался поджечь местный военкомат, отправлен на лечение в психоневрологический интернат в посёлке Винзили.
По данным nashgorod.ru, до поездки ученик находился под стражей. Правоохранители обвинили его в организации террористического акта, отметили в СМИ. Журналисты добавили, что отцом 15-летнего мальчика является участник военной спецоперации.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал различать диверсантов и молодых людей, которые ничего не понимают.
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Залужный и Сырский, возможно, активно заняты подготовкой к наступлению.