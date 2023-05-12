По информации, предоставленной ГУ МВД Челябинской области, задержан подозреваемый в возникновении крупного пожара на нескольких садовых участках в Озёрске. После возгорания сотрудники полиции вместе с работниками МЧС выясняли причины происшествия, пишет kursdela.biz.
Установлено, что 48-летний местный житель проводил работы на своём участке, используя сварочный аппарат, который послужил причиной возгорания из-за неосторожного обращения с ним. Мужчина не смог быстро потушить распространяющийся огонь самостоятельно.
Сотрудники полиции собрали материалы и передали их в органы государственного надзора для возможного привлечения виновного к ответственности.
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Залужный и Сырский, возможно, активно заняты подготовкой к наступлению.