Виновник пожара в садах задержан в Озёрске

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По информации, предоставленной ГУ МВД Челябинской области, задержан подозреваемый в возникновении крупного пожара на нескольких садовых участках в Озёрске. После возгорания сотрудники полиции вместе с работниками МЧС выясняли причины происшествия, пишет kursdela.biz.

Фото: РИА Новости

Установлено, что 48-летний местный житель проводил работы на своём участке, используя сварочный аппарат, который послужил причиной возгорания из-за неосторожного обращения с ним. Мужчина не смог быстро потушить распространяющийся огонь самостоятельно.

Сотрудники полиции собрали материалы и передали их в органы государственного надзора для возможного привлечения виновного к ответственности.

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