В Хакасии прокуратура опубликовала статистику о преступлениях в регионе в 2023 году. Выяснилось, что количество убийств и избиений уменьшилось. Однако выросло число изнасилований, участились случаи торговли оружием и мошенничества.
Как написали в newkhakasiya.online, за четыре месяца в этом году в республике произошло 3 008 преступлений. Всего зафиксировали 33 связанного с ПДД правонарушения. В результате шести преступлений погибли люди, отметили в СМИ.
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