Порядка 20 человек разгромили пивной бар на востоке Москвы, а затем ограбили заведение и персонал.
В ночь с 10 на 11 мая группа людей в масках разгромила пивной бар на окраине Москвы. Сначала они полностью разрушили интерьер заведения, а затем напали на официанта. При этом злоумышленники похитили деньги и мобильные телефоны у персонала. Часть подозреваемых была задержана.
Известно, что инцидент произошел в кафе "Монро" на Вешняковской улице. По сообщению телеграм-канала Baza, причиной нападения стал конфликт, произошедший несколько дней назад.
Тогда компания людей разбила стол, когда выясняла отношения с другим посетителем. После этого хозяин заведения заставил их заплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.
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