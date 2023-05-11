В Москве люди в масках разгромили пивной бар

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Порядка 20 человек разгромили пивной бар на востоке Москвы, а затем ограбили заведение и персонал.

Фото: REX/ Shutterstock

В ночь с 10 на 11 мая группа людей в масках разгромила пивной бар на окраине Москвы. Сначала они полностью разрушили интерьер заведения, а затем напали на официанта. При этом злоумышленники похитили деньги и мобильные телефоны у персонала. Часть подозреваемых была задержана.

Известно, что инцидент произошел в кафе "Монро" на Вешняковской улице. По сообщению телеграм-канала Baza, причиной нападения стал конфликт, произошедший несколько дней назад.

Тогда компания людей разбила стол, когда выясняла отношения с другим посетителем. После этого хозяин заведения заставил их заплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.