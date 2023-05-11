Администрацию Старого Оскола в Белгородской области срочно эвакуировали из-за угрозы минирования.
Как сообщает bel.ru, утром 11 мая в ведомство позвонили неизвестные, проинформировав, что здание администрации заминировано. Отмечается, что сотрудники сразу же поспешили на улицу. К месту происшествия прибыли специалисты экстренных служб для проведения проверки.
Ранее стало известно, что беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство на электроподстанцию в Белгородской области. После падения бомба не взорвалась. Пострадавших и разрушений удалось избежать.
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