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В Ростовской области лжеаптекарь выставил на продажу "лекарство от рака" за 500 тысяч рублей

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Происшествия

В Ростовской области заблокирован сайт, на котором мужчина продавал "лекарство от рака" за 500 тысяч рублей.

В Ростовской области лжеаптекарь выставил на продажу "лекарство от рака" за 500 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Как сообщает rostovgazeta.ru, злоумышленник обещал вылечить людей с диагностированным раком почек. По информации Росздравнадзора, лжеаптекарь просил полмиллиона рублей за одну упаковку таблеток.

Сотрудники ведомства порекомендовали россиянам не верить подобным объявлениям, а покупать назначенные врачом медпрепараты в аптеках, которые получили разрешение на дистанционную торговлю лекарственными средствами.

Ранее врач-диетолог Роксана Эхсани призвала пациентов с заболеваниями почек на поздних стадиях полностью отказаться от употребления красного мяса во избежание ухудшения состояния.

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Как снизить риск рака? Прямые рекомендации онколога
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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