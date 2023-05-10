В Ростовской области лжеаптекарь выставил на продажу "лекарство от рака" за 500 тысяч рублей

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ростовской области заблокирован сайт, на котором мужчина продавал "лекарство от рака" за 500 тысяч рублей.

Фото: pixabay.com

Как сообщает rostovgazeta.ru, злоумышленник обещал вылечить людей с диагностированным раком почек. По информации Росздравнадзора, лжеаптекарь просил полмиллиона рублей за одну упаковку таблеток.

Сотрудники ведомства порекомендовали россиянам не верить подобным объявлениям, а покупать назначенные врачом медпрепараты в аптеках, которые получили разрешение на дистанционную торговлю лекарственными средствами.

Ранее врач-диетолог Роксана Эхсани призвала пациентов с заболеваниями почек на поздних стадиях полностью отказаться от употребления красного мяса во избежание ухудшения состояния.

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