В Ростовской области заблокирован сайт, на котором мужчина продавал "лекарство от рака" за 500 тысяч рублей.
Как сообщает rostovgazeta.ru, злоумышленник обещал вылечить людей с диагностированным раком почек. По информации Росздравнадзора, лжеаптекарь просил полмиллиона рублей за одну упаковку таблеток.
Сотрудники ведомства порекомендовали россиянам не верить подобным объявлениям, а покупать назначенные врачом медпрепараты в аптеках, которые получили разрешение на дистанционную торговлю лекарственными средствами.
Ранее врач-диетолог Роксана Эхсани призвала пациентов с заболеваниями почек на поздних стадиях полностью отказаться от употребления красного мяса во избежание ухудшения состояния.
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