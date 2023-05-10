Дачник из подмосковного Серпухова необычным способом "отразил атаку беспилотника", оказавшегося над его участком.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, инцидент случился 9 мая в деревне Лукьяново. 55-летний дачник, находившийся на своём участке, обратил внимание, что к нему приближается неизвестный объект, который летел на высоте примерно 50 метров. Мужчину возмутило такое нарушение частных границ, и он показал квадрокоптеру средний палец.
Как ни странно, это жест возымел эффект, потому что летающий объект с участке быстро ретировался. После случившегося дачник обратился в полицию.
Теперь сотрудники правоохранительных органов разбираются, чей это был квадрокоптер и что ему было нужно на чудом участке.
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