Shot: дачник из Серпухова отпугнул подозрительный квадрокоптер при помощи неприличного жеста

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Дачник из подмосковного Серпухова необычным способом "отразил атаку беспилотника", оказавшегося над его участком.

Фото: pixabay.com

Как сообщает Telegram-канал SHOT, инцидент случился 9 мая в деревне Лукьяново. 55-летний дачник, находившийся на своём участке, обратил внимание, что к нему приближается неизвестный объект, который летел на высоте примерно 50 метров. Мужчину возмутило такое нарушение частных границ, и он показал квадрокоптеру средний палец.

Как ни странно, это жест возымел эффект, потому что летающий объект с участке быстро ретировался. После случившегося дачник обратился в полицию.

Теперь сотрудники правоохранительных органов разбираются, чей это был квадрокоптер и что ему было нужно на чудом участке.

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