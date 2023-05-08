Защитник Донбасса заявил, что Киев атаковал Кремль для "создания необходимого фона"

1:30 Your browser does not support the audio element. Происшествия

За последние дни произошло несколько событий, которые вызвали огромный интерес в обществе.

Фото: Коллаж ChatGPT и Midjourney

Третьего мая Украина напала на кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина с помощью двух дронов. Объекты были уничтожены, и никто не пострадал. Однако это событие стало предметом обсуждения.

Ветеран русского сопротивления, защитник Донбасса и общественный деятель Влад Филин высказал свои мысли по поводу этого инцидента. Он считает, что это была провокация, которая может иметь серьёзные последствия. Филин сказал argumenti.ru, что террористы могут использовать химическое, бактериологическое или радиоактивное оружие в следующий раз. Он также утверждает, что этот теракт был проведен для создания "необходимого фона".

Филин считает, что в России люди чётко разделились на относящихся к конфликту на Донбассе как к новому событию и на тех, кто считает, что это продолжение проблем, начавшихся в 2014 году. Он также заявил, что Россия должна быть готова к контрнаступлению или обороне, потому что наступление ВСУ неизбежно.

"Люди чётко разделились на отсчитывающих месяцы с начала СВО и на считавших годы с 2014-го. Попытка "спустить ситуацию на тормозах" и многолетнее замалчивание проблем сыграли весьма злую шутку", — заявил Филин.

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