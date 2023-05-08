В Курганской области сгорели свыше 300 жилых домов и 3,9 тыс. строений

Не менее трёх сотен жилых домов и почти четыре тысячи строений уничтожили природные пожары, бушующие на территории Курганской области. Информагентство ТАСС пишет об этом со ссылкой на сообщение местных экстренных служб. Спасатели уточнили, что это произошло вследствие перехода огня на населённые пункты.

Фото: ru.wikipedia.org/wiki/Лесной_пожар

Пожарные успешно не допустили, чтобы пламя перебросилось ещё более чем на 1 000 жилых зданий, в которых проживают около 129 тысяч граждан.

Напомним, за последние дни в Курганской области зафиксировали не менее 60 природных пожаров, 13 из которых были крупными. Общая площадь возгораний в регионе достигла 11 тысяч гектаров.

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