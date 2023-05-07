В Новороссийске двое мужчин проникли на территорию воинской части.
По информации, один человек был убит, второго задержали.
Нарушителей заметил часовой на посту. Злоумышленники пролезли через дыру в заборе и двигались в его сторону. После окрика и предупреждающего выстрела в воздух правонарушители не остановились, а один направлялся прямо к часовому.
"Часовой задержал нарушителя, пытавшегося проникнуть на охраняемую территорию объекта в Новороссийске", — сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Военнослужащий открыл огонь на поражение. В результате уроженец Чеченской Республики 25-летний Адоли А. получил смертельное ранение в грудь. Второго — Мусу Б. — задержали. Что они делали на территории воинской части — сейчас выясняют.
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