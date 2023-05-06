На складах с порохом в Свердловской области слышны взрывы.
Проводится эвакуация гражданского населения, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.
Позже пришла информация, что причина взрывов на складах — переход лесного пожара.
"Склады с порохом загорелись в результате лесного пожара в посёлке Первомайский Свердловской области, готовится эвакуация", — отметили в МЧС.
Из-за пожаров в Свердловской области тяжёлая обстановка: в ряде районов объявили режим чрезвычайной ситуации.
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