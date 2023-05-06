Бывший министр в Ставропольском крае Трухачёв стал фигурантом нового уголовного дела

0:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Правоохранители завели новое уголовное дело против экс-руководителя Министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александра Трухачёва.

Фото: Следственный комитет РФ

Предположительно, он похищал средства государства для якобы создания туристического сайта. Как написали в newstracker.ru, бывший министр заподозрен в мошенничестве в особо крупном размере.

Сейчас предполагаемый преступник находится в СИЗО, отметили в СМИ. Журналисты добавили, что ущерб от махинаций составил 6,5 миллиона рублей.

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