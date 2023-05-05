Пожар на территории складов с легковоспламеняющимися жидкостями и резиной, которые находятся в Екатеринбурге, ликвидирован. Такой информацией поделился ГУ МЧС России по региону.
"В 18:30 [16:30 мск.] открытое горение на пожаре в Екатеринбурге ликвидировано".
Напомним, что ранее российская спецслужба по гражданской обороне сообщила, что огонь поразил 4 тыс. кв.м. территории складского помещения.
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