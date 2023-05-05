Житель Словакии вплавь добрался из Эстонии до России

1:12 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Гражданин Словакии был задержан в Ленинградской области российскими пограничниками после того, как он вплавь добрался в Россию из Эстонии, совершив таким образом незаконное пересечение границы РФ. Эту информацию обнародовала пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фото: wikipedia

Инцидент произошёл 1 мая. Жителя Словакии "выловили" неподалёку от российской границы, на берегу реки Нарвы. Эстонскую погранслужбу уже поставили в известность о произошедшем.

Нарушитель был одет в гидрокостюм, а свои вещи он транспортировал при помощи надувного круга.

"В результате проведенных проверочных мероприятий установлено, что указанное лицо является гражданином Словацкой Республики. Государственную границу незаконно пересек вплавь в гидрокостюме. Личные вещи иностранец переместил в рюкзаке, используя плавательный круг", — говорится в сообщении.

В итоге гражданина Эстонии заключили под стражу. Теперь, помимо административной ответственности, ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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