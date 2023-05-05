В столичном МВД опровергли информацию о том, что в Москве неизвестные напали на полицейских, прибывших на место, где пытались ограбить банкомат.
Начальник управления информации и общественных связей управления Владимир Васенин заявил, что "размещенная информация о нападении неизвестных на сотрудников полиции на Профсоюзной улице не соответствует действительности".
Ранее, Telegram-каналы Baza и Mash сообщили о стрельбе на Профсоюзной. Грабители якобы начали перестрелку с полицейскими, а затем скрылись с места происшествия, передает "РБК".
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