В столичном МВД не подтвердили перестрелку между полицией и грабителями

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В столичном МВД опровергли информацию о том, что в Москве неизвестные напали на полицейских, прибывших на место, где пытались ограбить банкомат.

Фото: https://api.zabnews.ru/storage/images/posts/fe/eb02d811-a03b-43da-89b4-6624fcaded3c.jpg

Начальник управления информации и общественных связей управления Владимир Васенин заявил, что "размещенная информация о нападении неизвестных на сотрудников полиции на Профсоюзной улице не соответствует действительности".

Ранее, Telegram-каналы Baza и Mash сообщили о стрельбе на Профсоюзной. Грабители якобы начали перестрелку с полицейскими, а затем скрылись с места происшествия, передает "РБК".

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