Российская ПВО уничтожила беспилотник в районе аэродрома в Севастополе

0:27 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Севастополе российская ПВО уничтожила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в районе аэродрома Бельбек. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

Фото: https://yandex.ru/

Развожаев утверждает, что всё произошло около 19:00 и что никакие объекты не пострадали. Местные паблики опубликовали видео, где слышны звуки взрыва.

По данным FlightRadar24, во время атаки украинского БПЛА на Бельбек, американский стратегический разведывательный БПЛА Global Hawk находился в Чёрном море "напротив" Севастополя.

Ранее ещё один БПЛА попытался подлететь к Севастопольской бухте, но был сбит.

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