В Севастополе российская ПВО уничтожила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в районе аэродрома Бельбек. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.
Развожаев утверждает, что всё произошло около 19:00 и что никакие объекты не пострадали. Местные паблики опубликовали видео, где слышны звуки взрыва.
По данным FlightRadar24, во время атаки украинского БПЛА на Бельбек, американский стратегический разведывательный БПЛА Global Hawk находился в Чёрном море "напротив" Севастополя.
Ранее ещё один БПЛА попытался подлететь к Севастопольской бухте, но был сбит.
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Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.