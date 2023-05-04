Голубев: БПЛА взорвался на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Руководитель Ростовской области Василий Голубев подтвердил информацию о взрыве беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов.

Фото: Fotodom.ru

По его словам, дрон врезался в конструкции межцеховой эстакады, а затем взорвался. Он пояснил, что пожарные к тушению возгорания не были привлечены, ведь сотрудники предприятия смогли самостоятельно справиться с огнём.

"Жертв и пострадавших нет", — подчеркнул Голубев в своём Telegram-канале.

Губернатор оценил нанесённый ущерб как незначительный.

Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в ночь на 4 мая на территории Ильского НПЗ в Северском районе загорелись резервуары с нефтепродуктами. Площадь пожара составила 400 квадратных метров, однако спасателям удалось оперативно потушить огонь.

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