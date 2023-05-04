Губернатор Кондратьев: на Ильском НПЗ в Краснодарском крае загорелись резервуары с нефтепродуктами

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Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в ночь на 4 мая на территории Ильского НПЗ в Северском районе загорелись резервуары с нефтепродуктами.

Фото: pixabay.com

По его словам, к месту ЧП оперативно прибыли экстренные службы. Он отметил, что площадь пожара составила 400 квадратных метров. Как пояснил губернатор, с огнём боролись 167 спасателей. Кроме того, было задействовано 37 единиц спецтехники.

К этому часу пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе удалось полностью ликвидировать. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Причины возгорания пока не разглашаются.

"Благодарен нашим экстренным службам за оперативную работу!" — написал Кондратьев в своём Instagram.

Прошлой ночью загорелся резервуар с нефтепродуктами на территории Темрюкского района Краснодарского края. Пожару был присвоен высший ранг сложности.

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