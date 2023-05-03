На территории Приморья ликвидировали открытое горение отходов лесопроизводства

1:18 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Город Арсеньев спасён от пожара, так как соответствующие спецслужбы ликвидировали открытое горение отходов лесопроизводства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Фото: ТАСС

"В 07:11 (00:11 мск) ликвидировано открытое горение отходов лесопроизводства и сухой растительности на площади около 2 000 кв. м. Проводится проливка тлеющих остатков".

К текущему моменту на место ЧП выехал прокурор города Дмитрий Струков, чтобы лично координировать процесс работы правоохранительных и специальных служб. Также будет произведена оценка деятельности предприятия: то, какие меры руководители предпринимают для обеспечения пожарной безопасности, как исполняют требования законодательства.

Напомним, что ранее пожарно-спасательные службы приняли срочный вызов, в котором говорилось о начале возгорания отходов лесопроизводства на открытом пространстве в 500 м от пилорамы на улице Набережной в Арсеньеве. Позже территория пожара возросла до 2 тыс. кв м. Для ликвидации возгорания привлечены шесть единиц пожарной техники и 24 человека личного состава.

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