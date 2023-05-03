Задержан отец подростка, устроившего стрельбу в школе в Сербии

Отец подростка-террориста, который стал виновником стрельбы в сербской школе, находится в МВД страны, происходит допрос. Об этом сообщил глава МВД Сербии Братислав Гашич.
"Оба пистолета имеют легальное разрешение на имя отца. Он утверждает, что они были заперты в сейфе с шифром, но очевидно, ребенок знал шифр"
По предварительным данным известно, что отец водил сына в тир, из-за чего мог появиться интерес к оружию.
Напомним, что ранее на территории Сербии начнется трёхдневный траур по причине недавно произошедшей стрельбы в школе Белграда. Государственная скорбь официально будет объявлена с 5 мая, сообщает министр образования Сербии Бранко Ружич.
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