В Сербии объявлен трёхдневный траур по жертвам стрельбы в школе в Белграде

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На территории Сербии начнется трёхдневный траур по причине недавно произошедшей стрельбы в школе Белграда. Государственная скорбь официально будет объявлена с 5 мая, сообщает министр образования Сербии Бранко Ружич.

Фото: РИА Новости

"Правительство приняло решение о трёхдневном трауре на всей территории Сербии, начиная с пятницы, 5 мая, заканчивая воскресеньем, 7 мая, а занятия сегодня во второй смене отменены, продолжатся завтра с минуты молчания".

Напомним, что в результате стрельбы погибли девять человек, еще семеро учащихся получили ранения.

Ранее сообщалось о задержании подростка, который стал организатором школьного теракта. СМИ передаёт, что юноша был прилежным учеником, а нападение предположительно было совершено под воздействием наркотиков.

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