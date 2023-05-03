Стрельба в школе в Белграде: погибли не менее восьми человек

0:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По меньшей мере, восемь человек стали жертвами стрельбы в одной из школ Белграда. Информационный портал "Вечерне новости" сообщает об этом, ссылаясь на собственный осведомлённый источник.

Фото: Pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов ранее проинформировали о том, что по подозрению в открытии стрельбы в учебном заведении задержан 14-летний подросток. По словам полицейских, мальчик мог взять оружие у отца-медика. Чрезвычайное происшествие случилось утром 3 мая в районе Врачар в центре столицы Сербии.

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