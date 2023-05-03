Shot показал кадры сильного пожара на территории нефтебазы в Краснодарском крае

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В посёлке волна Краснодарского края горит резервуар с нефтепродуктами. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале Shot.

В посте отмечается, что очевидцы услышали взрывы ночью примерно в 03:00 по местному времени. На видеозаписи показно, как огонь охватывает резервуар, а чёрный дым от пожара поднимается вверх.

Ранее руководитель Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил информацию о ЧП. На место аварии выехали специалисты экстренных служб. К этому часу пожар ещё не потушен. Возгоранию присвоили высший ранг сложности.