В посёлке волна Краснодарского края горит резервуар с нефтепродуктами. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале Shot.
В посте отмечается, что очевидцы услышали взрывы ночью примерно в 03:00 по местному времени. На видеозаписи показно, как огонь охватывает резервуар, а чёрный дым от пожара поднимается вверх.
Ранее руководитель Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил информацию о ЧП. На место аварии выехали специалисты экстренных служб. К этому часу пожар ещё не потушен. Возгоранию присвоили высший ранг сложности.
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Телеведущий и модельер Игорь Гуляев разместил в своих соцсетях фотографию певицы Аллы Пугачёвой в мини-юбке на вилле в Израиле.