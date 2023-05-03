В Новосибирске два иностранца получили сроки по уголовному делу о вербовке в террористические группы

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Два иностранных гражданина признаны виновными в участии в запрещённых в РФ международных террористических группировках, финансировании и пропаганде терроризма. В Первом Восточном окружном военном суде Новосибирска вынесен приговор Жобирхону Исмоилу угли Адхамову и Шохирхону Хамидуллохону угли Хожихонову: они получили 13 и 14 лет лишения свободы соответственно.

Фото: facebook.com

По информации регионального управления ФСБ, первые четыре года иностранцы проведут в тюрьме, а остальную часть срока — в колонии строгого режима.

В ходе следствия было установлено, что Адхамов был участником запрещённой в нашей стране структуры "Катиба Таухид валь-Джихад", а Хожихонов — запрещённого в РФ движения "Исламское государство".

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