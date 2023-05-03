Вахитовский суд Казани эвакуировали в полном составе после получения письма с угрозой минирования.
Как стало известно, письмо с угрозой отправила женщина, страдающая расстройством рассудка. В тексте сообщения она заявила, что здание судебного органа может взорваться в любой момент. Кроме того, женщина потребовала, чтобы глава Татарстана Рустам Минниханов лично перевел ей на счет 75 тысяч рублей, сообщает издание Inkazan.ru.
В пресс-службе Вахитовского суда заявили, что здание было проверено правоохранительными органами. При этом информация о минировании не подтвердилась. В другие казанские суды подобные письма не поступали.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Телеведущий и модельер Игорь Гуляев разместил в своих соцсетях фотографию певицы Аллы Пугачёвой в мини-юбке на вилле в Израиле.