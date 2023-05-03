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Казанский суд эвакуировали после почтового сообщения о минировании 

0:47
Происшествия

Вахитовский суд Казани эвакуировали в полном составе после получения письма с угрозой минирования.

Казанский суд эвакуировали после почтового сообщения о минировании 
Фото: Фото из зала суда

Как стало известно, письмо с угрозой отправила женщина, страдающая расстройством рассудка. В тексте сообщения она заявила, что здание судебного органа может взорваться в любой момент. Кроме того, женщина потребовала, чтобы глава Татарстана Рустам Минниханов лично перевел ей на счет 75 тысяч рублей, сообщает издание Inkazan.ru.

В пресс-службе Вахитовского суда заявили, что здание было проверено правоохранительными органами. При этом информация о минировании не подтвердилась. В другие казанские суды подобные письма не поступали.

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Автор Максим Попов
Максим Попов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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