Казанский суд эвакуировали после почтового сообщения о минировании

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Вахитовский суд Казани эвакуировали в полном составе после получения письма с угрозой минирования.

Фото: Фото из зала суда

Как стало известно, письмо с угрозой отправила женщина, страдающая расстройством рассудка. В тексте сообщения она заявила, что здание судебного органа может взорваться в любой момент. Кроме того, женщина потребовала, чтобы глава Татарстана Рустам Минниханов лично перевел ей на счет 75 тысяч рублей, сообщает издание Inkazan.ru.

В пресс-службе Вахитовского суда заявили, что здание было проверено правоохранительными органами. При этом информация о минировании не подтвердилась. В другие казанские суды подобные письма не поступали.

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