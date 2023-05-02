МЧС России: намечается обострение пожарной остановки в 22 регионах страны

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На территории 22-х регионов России появится большая вероятность появления пожаров. Об этом сообщает глава российского МЧС Александр Куренков, назвав определённые субъекты в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Фото: РБК

«На Дальнем Востоке: юго-западная часть республики Саха (Якутия) и Приморский край, Амурская область и Еврейская автономная область».

Помимо вышеуказанных мест, пострадать могут Красноярский и Алтайский края, Новосибирская и Омская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Свердловская, Тюменская, Челябинская и Курганская области.

Стоит отметить, что Куренков привёл статистику возгорания в период с 25 апреля по 2 мая: от пожара пострадали 633 строения, 244 из которых — жилые дома

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