ФНС приостановила операции по счетам компаний жены рэпера Джигана Оксаны Самойловой

1:31 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счетам компаний жены рэпера Джигана, блогера Оксаны Самойловой.

Специалисты проверяют два бизнеса женщины — ООО "Фэмэли Фест" и ООО "Айэмспэшел", следует из данных "СПАРК-Интерфакс". Установлено, что эти компании связаны с оптовой и розничной реализацией одежды и обуви.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, блогер владеет косметологической клиникой El`cosmo в российской столице, сервисом по подбору нянь и косметическим брендом Sammy Beauty, причём последний бизнес приносит ей наибольшую прибыль.

Отмечается, что годовой доход Самойловой составляет около миллиарда рублей.

Кроме того, в Сети обратили внимание на постоянные розыгрыши в Instagram* блогера, во время которых она предлагает подписчикам выиграть новые iPhone. По предварительным данным, супруга Джигана могла выводить деньги со своих "суперлотерей" через ещё одну компанию — ООО "Антураж".

Ранее стало известно, что налоговики запустили проверки в отношении сразу нескольких блогеров после задержания автора марафонов личностного роста Елены Блиновской при попытке покинуть Россию.

* продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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