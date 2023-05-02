Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счетам компаний жены рэпера Джигана, блогера Оксаны Самойловой.
Специалисты проверяют два бизнеса женщины — ООО "Фэмэли Фест" и ООО "Айэмспэшел", следует из данных "СПАРК-Интерфакс". Установлено, что эти компании связаны с оптовой и розничной реализацией одежды и обуви.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, блогер владеет косметологической клиникой El`cosmo в российской столице, сервисом по подбору нянь и косметическим брендом Sammy Beauty, причём последний бизнес приносит ей наибольшую прибыль.
Отмечается, что годовой доход Самойловой составляет около миллиарда рублей.
Кроме того, в Сети обратили внимание на постоянные розыгрыши в Instagram* блогера, во время которых она предлагает подписчикам выиграть новые iPhone. По предварительным данным, супруга Джигана могла выводить деньги со своих "суперлотерей" через ещё одну компанию — ООО "Антураж".
Ранее стало известно, что налоговики запустили проверки в отношении сразу нескольких блогеров после задержания автора марафонов личностного роста Елены Блиновской при попытке покинуть Россию.
* продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
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Колесников принимал всё слишком близко к сердцу.