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ФНС приостановила операции по счетам компаний жены рэпера Джигана Оксаны Самойловой

1:31
Происшествия

Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счетам компаний жены рэпера Джигана, блогера Оксаны Самойловой.

ФНС приостановила операции по счетам компаний жены рэпера Джигана Оксаны Самойловой

Специалисты проверяют два бизнеса женщины — ООО "Фэмэли Фест" и ООО "Айэмспэшел", следует из данных "СПАРК-Интерфакс". Установлено, что эти компании связаны с оптовой и розничной реализацией одежды и обуви.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, блогер владеет косметологической клиникой El`cosmo в российской столице, сервисом по подбору нянь и косметическим брендом Sammy Beauty, причём последний бизнес приносит ей наибольшую прибыль.

Отмечается, что годовой доход Самойловой составляет около миллиарда рублей.

Кроме того, в Сети обратили внимание на постоянные розыгрыши в Instagram* блогера, во время которых она предлагает подписчикам выиграть новые iPhone. По предварительным данным, супруга Джигана могла выводить деньги со своих "суперлотерей" через ещё одну компанию — ООО "Антураж".

Ранее стало известно, что налоговики запустили проверки в отношении сразу нескольких блогеров после задержания автора марафонов личностного роста Елены Блиновской при попытке покинуть Россию.

* продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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Осторожно, инфоцыгане!: Что нужно знать и как вычислить обман / Разбор
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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