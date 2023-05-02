С московской останкинской башни сорвался человек

В Москве с Останкинской башни упал человек. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

Сотрудники экстренных служб проверяют информацию. По некоторым данным, это был промышленный альпинист, который чистил кондиционеры.

Пострадавший находится в нормальном состоянии, его жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время он госпитализирован, ему оказывается вся необходимая помощь.

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