Движение поездов в Брянской области восстановлено после взрыва

0:30 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Движение поездов на участке Унеча — Рассуха в Брянской области, которое накануне было приостановлено после того, как два локомотива и семь вагонов сорвались с рельсов в результате взрыва, восстановлено.

Как сообщили в РЖД, в работах по ликвидации последствий происшествия участвовали 300 сотрудников железнодорожной компании, а также три ремонтно- восстановительных поезда.

Всего ремонтные бригады заменили примерно 100 метров железнодорожного полотна.

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