Охранник красноярской гимназии избил школьника дубинкой

0:31 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В гимназии №9 в Красноярске охранник избил школьника. Для этого мужчина использовал дубинку.

Об этом написали в prmira.ru. По данным СМИ, охранник нанёс несколько ударов дубинкой по плечам и ногам ученика, который сидел на скамейке. Как отметили журналисты, работники подразделения по делам несовершеннолетних получили информацию о происшествии и запустили проверку.

В школе не прокомментировали произошедшее, добавили в издании.

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