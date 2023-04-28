В гимназии №9 в Красноярске охранник избил школьника. Для этого мужчина использовал дубинку.
Об этом написали в prmira.ru. По данным СМИ, охранник нанёс несколько ударов дубинкой по плечам и ногам ученика, который сидел на скамейке. Как отметили журналисты, работники подразделения по делам несовершеннолетних получили информацию о происшествии и запустили проверку.
В школе не прокомментировали произошедшее, добавили в издании.
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