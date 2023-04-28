Дзюдоиста и экс-депутата Госдумы Дмитрия Носова объявили в уголовный розыск в Индонезии

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Бывший член олимпийской сборной России по дзюдо и депутат Госдумы Дмитрий Носов объявлен в уголовный розыск властями Индонезии. Его подозревают в избиении работника гостиницы.

Один из самых титулованных дзюдоистов России, бывший депутат Госдумы Дмитрий Носов находится в уголовном розыске по инициативе властей Индонезии. Как стало известно Telegram-каналу Mash, Носова подозревают в избиении одного из работников местной гостиницы, произошедшем в августе 2022 года.

Носов стал фигурантом уголовного дела по 351-й статье местного законодательства, предусматривающей наказание за кражу с применением насилия. Россиянин потребовал от работника ресепшн в гостинице открыть сейф, а когда тот отказался, то избил его.

При этом в настоящий момент Носов находится в Москве и выкладывает в сеть фотографии с Арбата. Однако если он вернётся на Бали, то может быть задержан сразу по прилёту.

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