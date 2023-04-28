Служба государственной безопасности Латвии представила в прокуратуру материалы уголовного дела в отношении трёх руководителей организации "ДВС Урантия" (DVS Urantija), которые обвиняются в оправдании и прославлении спецоперации России на Украине. Двое из них — братья Айвис и Вентис Василевские. Фамилия третьего пока неизвестна, пишет EADaily.
"Руководители организации целенаправленно и систематически распространяли идеологию, направленную на оправдание и прославление российской СВО на Украине, а также разжигание ненависти к украинцам, евреям и цыганам", — выяснили агенты латышского гестапо.
Отмечается, что братья Василевские распространяли свою идеологию через эзотерические собрания, электронные рассылки, социальные сети, мессенджеры и на нескольких специально созданных веб-сайтах. Организация, включавшая несколько десятков человек, регулярно проводила свои мероприятия.
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