Белгородец попытался распилить снаряд времен ВОВ и подорвался у себя на участке

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель Белгородской области погиб в результате взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, мужчина пытался распилить снаряд во дворе собственного дома. В настоящее время на месте происшествия находится глава Ивнянского района Игорь Щепин и все необходимые оперативные службы, которые проводят следственные мероприятия.

Известно, что во время ВОВ использовались снаряды 76-155 мм. Они различались в зависимости от типа вооружения и страны-производителя.

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