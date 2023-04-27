В ХМАО вандал разрушил могилы на кладбище

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На кладбище в городе Югорске Ханты-Мансийского автономного округа местные жители увидели разрушенные могилы и надгробия, часть из которых вырваны из земли. Один из очевидцев подчеркнул, что многие памятники были разбиты посередине. Ветер такое точно не мог устроить, отметил он.

Пресс-служба МВД по ХМАО сообщила, что вандала удалось задержать. Сейчас ему грозит пять лет заключения.

"Ещё 25 апреля было возбуждено уголовное дело по факту осквернения мест захоронения по статье 244 УК РФ", — сообщает muksun.fm.

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