Собчак: есть мнение, что задержанную Блиновскую хотят сделать прокремлёвской

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Журналистка Ксения Собчак отреагировала на задержание автора марафонов личностного роста Елены Блиновской при попытке покинуть Россию.

Она напомнила, что дела о неуплате налогов расследуются в отношении "мощнейшей партии", куда входят блогеры Александра Митрошина, Валерия Чекалина (Лерчек), а теперь и "сама пчелиная матка" Блиновская.

"Есть мнение, что всё это на самом деле делается для того, чтобы заставить этих очевидных инста-ломов к 2024 году стать прокремлёвскими", — подчеркнула Собчак в Telegram-канале.

По её словам, Митрошина, Лерчек и Блиновская, согласно слухам, рассматриваются как "будущая главная агитбаза" России. При этом ведущая усомнилась в достоверности этой информации.

Ранее правоохранители задержали Блиновскую по уголовному делу о неуплате налогов на сумму свыше 900 миллионов рублей. Блогер пыталась уехать из РФ на арендованном автомобиле.

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