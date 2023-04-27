Shot: Елена Блиновская хотела сбежать из России по методу Ксении Собчак

1:23 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Задержанная на границе России с Белоруссией блогер Елена Блиновская хотела сбежать из страны по методу, испробованному Ксенией Собчак. Она не собиралась никуда вылетать из Минска.

В районе Смоленска неподалёку от государственной границы России и Белоруссии была задержана блогер Елена Блиновская, известная своими "марафонами желаний". Её подозревают в неуплате налогов на сумму до одного миллиарда рублей, и в загородном доме Блиновской уже прошли обыски. Сама она пыталась сбежать из страны после того как услышала, что её собираются задержать в аэропорту при вылете из страны.

Как рассказал источник Telegram-канала Shot, при побеге Блиновская хотела повторить опыт Ксении Собчак. То есть вначале выехать в Беларуссию, а уже оттуда в Литву, где можно успешно скрываться от российского правосудия. При этом никаких полётов из Белоруссии Блиновская не планировала, и авиабилетов оттуда у неё куплено не было.

Именно так сама Собчак покидала Россию осенью 2022 года после того, как задержали её коммерческого директора Кирилла Суханова. Она перешла границу Белоруссии и Литвы в пограничном пункте Видзы. Следствие будет ходатайствовать перед судом о помещении Блиновской под домашний арест.

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