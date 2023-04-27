Опубликовано видео задержания "королевы марафонов" Елены Блиновской

Следственный комитет России обнародовал кадры задержания предпринимательницы Елены Блиновской. Известно, что правоохранители обвинили блогера в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Видео с Блиновской опубликовано на официальном YouTube-канале СК. На кадрах телеведущая находится около Maybach чёрного цвета. Правоохранители сообщают подозреваемой и двум мужчинам информацию, согласно которой их задержали в семь утра в Смоленской области. Вместе с этим продемонстрирован обыск в доме блогера.

Ранее в ведомстве заявили, что создательница "марафона желаний" узнала о будущем задержании и попыталась скрыться сначала в Казахстане, а потом в Белоруссии.

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