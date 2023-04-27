Bild*: Киев готовил покушение на Путина под Москвой беспилотником с 17-ю кг взрывчатки

1:15 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Обнаруженный под Москвой украинский беспилотник должен был убить Владимира Путина во время поездки российского президента в технопарк, сообщают немецкие СМИ.

По информации журналистов из Германии, руководил покушением украинский активист Юрий Романенко, тесно связанный с киевскими спецслужбами.

"В воскресенье украинские спецслужбы пытались убить президента России Владимира Путина с помощью дрона-камикадзе", — пишет издание Bild*.

Авторам материала удалось установить, что самый современный дрон ВСУ UJ-22 с дальностью до 800 километров нёс на себе 17 килограммов взрывчатки C4. Сам Романенко написал в соцсетях, что покушение на российского лидера должно было произойти в индустриальном парке "Руднево", но Путин перенёс визит из соображений безопасности.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.

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