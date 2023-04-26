В Новосибирске неадекватный парень без причин разбил дорогие иномарки

0:34 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Неадекватный вандал повредил две дорогие иномарки в жилом микрорайоне Новосибирска подручными средствами. Об этом пишет издание Сиб.фм.

Машины парень колотил руками и ногами, оставляя вмятины на кузове. Хозяйка одного из авто задала ему вопрос, зачем он это делает, но внятного ответа не получила.

Вторую машину неадекват также начал портить без всяческих причин, просто потому, что ему "так захотелось". Полиции пришлось вызывать ещё и скорую помощь.

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