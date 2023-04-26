Оренбуржец после смерти отца обвинил врачей из Уфы в бездействии

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель Оренбургской области добирался до места работы вахтовым методом и на уфимском вокзале при пересадке почувствовал себя плохо. Мужчина потерял сознание, оказался в больнице. Сын пострадавшего пытался узнать о состоянии отца, но врач только попросил забрать пьяного человека домой.

Об этом написали в 56orb.ru. По словам сына пациента, медики не лечили мужчину. Через две недели он скончался. Его ребёнок потребовал от больницы в Уфе миллион рублей за причинение морального вреда. Предположительно, заседание суда пройдёт 15 мая.

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