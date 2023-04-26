Здание российского центра науки и культуры загорелось в Никосии

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Российский центр науки и культуры, расположенный в сердце Кипра Никосии, воспылало ярким пламенем: здание предположительно загорелось от "коктейля Молотова". Как сообщает руководитель организации Алина Радченко, всех работников в срочном порядке эвакуировали

"Произошло два сильных хлопка, горят стена и крыша"

К текущему моменту, на месте ЧП работают пожарные, а полиция оцепила всё здание: сообщается, что огнем охвачены несколько этажей центра.

Ранее от МЧС РФ поступила информация, что 206 строений, среди которых 147 жилых домов, на территории семи пунктов Свердловской области, Забайкальского края и Башкирии были повреждены по причине непредвиденного возгорания.

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