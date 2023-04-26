Сотрудник полиции попытался задушить восьмиклассницу в Новосибирске

1:14 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Полицейского из Новосибирска подозревают в попытке удушения учащейся восьмого класса. Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством.

16-летняя школьница поведала, что поздно вечером возвращалась домой по улице Гоголя в Новосибирске. Её остановил неизвестный мужчина, который почти сразу схватил школьницу за горло и начал душить. К счастью, девушке удалось вырваться. Она вернулась домой и рассказала обо всём родителям.

Её мама отправилась в полицию, и по видеокамерам злоумышленника быстро установили. Вскоре в отделение привезли 22-летнего Андрея Данилова, работающего водителем патрульно-постовой службы отдела полиции по Черепановскому району. Он имеет звание младшего сержанта, как сообщает Telegram-канал Shot.

Молодого полицейского отправили на медицинское освидетельствование, установившее лёгкое алкогольное опьянение (полицейский не находился при исполнении). Мотив удушение Данилов не объяснил, от дачи показаний отказался. Пока не принято решение ни о его увольнении из органов, ни о мере пресечения, проводится служебная проверка.

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