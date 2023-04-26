Наркоман в Омске толкнул под колёса женщину и выколол себе последний глаз

1:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Находящийся под воздействием наркотиков житель Омска на автобусной остановке толкнул женщину под колёса маршрутки. А сбежав с места преступления, он ещё и лишил себя зрения.

Трагедия чуть не разыгралась на одной из автобусных остановок в городе Омске. Когда туда подъезжала маршрутка, прямо ей под колёса находящийся на остановке мужчина толкнул женщину. А после этого бросился наутёк, как сообщает Telegram-канал Mash.

К счастью, водитель транспортного средства уже притормаживал в этот момент и успел вовремя среагировать — он не наехал на пострадавшую. Та лишь сильно ударилась головой о борт "Газели". Ну а находящиеся на остановке другие пассажиры бросились преследовать неадеквата. Оказалось, что он находился под воздействием запрещённых наркотических субстанций.

Неоднократно судимый гражданин ранее уже потерял один глаз в тюрьме, а почти сразу после инцидента на остановке выколол себе и второй. Сейчас ему угрожает пожизненное лишение свободы по статье "Покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

В Москве наркоман грабил девушек ради денег на дозу