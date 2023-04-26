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Гражданина РФ Довганя могут посадить на 20 лет за государственную измену

1:07
Происшествия

Гражданин России Довгань арестован по решению Лефортовского суда. Ему предъявлено обвинение в государственной измене.

Гражданина РФ Довганя могут посадить на 20 лет за государственную измену

Россиянин Довгань может провести следующие 20 лет жизни за решёткой, расплачиваясь за государственную измену. Лефортовский суд в Москве удовлетворил ходатайство следствия и заключил его под стражу. Дело Довганя находится в ведении следователей ФСБ, как сообщили собеседники РИА "Новости".

При этом они не объяснили, какие именно деяния совершил гражданин России Довгань А. С. Детали следствия пока не раскрываются. Но в соответствии с действующим законодательством, государственная измена может наказываться лишением свободы на срок до 20 лет и штрафом до 500 тысяч рублей.

Впрочем, в Госдуме считают это наказание слишком мягким. Там уже одобрили поправки в Уголовный кодекс, в которых за государственную измену будет предусматриваться пожизненное лишение свободы. Скоро их рассмотрят и в Совете Федерации.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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