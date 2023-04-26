Не всем обманутым пациентам белгородской клиники выплатили компенсацию ущерба

1:27 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Не всем белгородцам, ставшим жертвами обмана медицинской клиники "Центр ЛИМБ", вернули деньги за бесплатные операции. Об этом сообщает местное информагентство bel.ru.

Ранее в Белгороде раскрыли мошенническую схему, в результате которой пациентам частного медицинской клиники платно проводили медицинские манипуляции, предусмотренные полисом ОМС.

В местные СМИ обратилась жительница Белгорода, муж которой оказался в рядах пациентов клиники "Центр ЛИМБ". По ее словам, мужу сделали операцию стоимостью 18 тыс. рублей еще в 2016 году, но деньги так никто не вернул.

"Деньги нам не выплатили. С трудом выбили у них документы для возврата подоходного налога. У нас есть договор, квитанции. 18 тыс. рублей заплатили", — рассказала женщина в редакции белгородского СМИ.

Примечательно, что по этому делу было вынесено судебное решение, в результате которого одного подсудимого приговорили к пяти годам условно, а также штрафу в размере 1 млн рублей. Вторую подсудимую приговорили к трем годам условно и штрафу 50 тыс. рублей.

При этом в областной прокуратуре сообщили, что в ходе рассмотрения уголовного дела причиненный ущерб территориальному фонду ОМС и пациентам полностью возмещен.

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