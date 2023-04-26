Не всем белгородцам, ставшим жертвами обмана медицинской клиники "Центр ЛИМБ", вернули деньги за бесплатные операции. Об этом сообщает местное информагентство bel.ru.
Ранее в Белгороде раскрыли мошенническую схему, в результате которой пациентам частного медицинской клиники платно проводили медицинские манипуляции, предусмотренные полисом ОМС.
В местные СМИ обратилась жительница Белгорода, муж которой оказался в рядах пациентов клиники "Центр ЛИМБ". По ее словам, мужу сделали операцию стоимостью 18 тыс. рублей еще в 2016 году, но деньги так никто не вернул.
"Деньги нам не выплатили. С трудом выбили у них документы для возврата подоходного налога. У нас есть договор, квитанции. 18 тыс. рублей заплатили", — рассказала женщина в редакции белгородского СМИ.
Примечательно, что по этому делу было вынесено судебное решение, в результате которого одного подсудимого приговорили к пяти годам условно, а также штрафу в размере 1 млн рублей. Вторую подсудимую приговорили к трем годам условно и штрафу 50 тыс. рублей.
При этом в областной прокуратуре сообщили, что в ходе рассмотрения уголовного дела причиненный ущерб территориальному фонду ОМС и пациентам полностью возмещен.
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