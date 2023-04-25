Запускавшим возле московской школы подозрительный беспилотник оказался афророссиянин Денис

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Московская полиция задержала владельца дрона, который летал над одной из столичных школ. Им оказался 36-летний афророссиянин.

Возле школы № 2098, расположенной в московском районе Западное Дегунино, в воздухе появился квадрокоптер. Местные жители заметили, что им управляет подозрительный темнокожий гражданин. После этого к месту была вызвана полиция.

Владельцем беспилотника оказался 36-летний предприниматель Денис Мбирович Ежов, являющийся афророссиянином. Он рассказал, что никаких злых помыслов не имел. Квадрокоптер мужчина приобрёл через AliExpress и теперь просто хотел его опробовать.

При этом он не пояснил, почему выбрал для полётов своего беспилотника именно район над школой. В отношении произошедшего полиция проводит проверку, как сообщает Telegram-канал Shot.

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